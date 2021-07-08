Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выдан миллионный ключ электронной цифровой подписи, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Национального центра электронных услуг (НЦЭУ) Татьяна Ускова.

В честь этого события сегодня в республиканском удостоверяющем центре Национального центра электронных услуг состоялась церемония вручения памятного сертификата и сувенира владельцу миллионного ключа ЭЦП. Им стал индивидуальный предприниматель из Минска Вячеслав Волосевич.

Сертификат вручил директор НЦЭУ Роман Градусов. Он отметил, что если в 2014 году электронные цифровые подписи были для граждан и бизнеса чем-то новым, то сегодня это уже привычное явление. "К тому моменту, когда мы издали миллионный сертификат электронной цифровой подписи, мы прошли большой путь. Сегодня бизнес очень активно использует ЭЦП, ведь она позволяет взаимодействовать с государством удаленно. Сейчас мы стоим на пороге новой эпохи, ведь ЭЦП будет присутствовать на ID-карте, которую планируют к выдаче с сентября 2021 года. На ID-карте будет размещено приложение электронной цифровой подписи, так что теперь у каждого белоруса ЭЦП всегда будет под рукой в прямом смысле. Таким образом, если сегодня в качестве носителей используются USB-носитель и SIM-карта, то с сентября 2021 году у ЭЦП появится новый облик - в виде криптографического приложения ID-карты", - обратил внимание он.

Развиваются и сами сервисы, касающиеся использования электронной цифровой подписи. К примеру, в прошлом году заработали сервисы по дистанционному продлению сертификата ЭЦП. Их суть в том, что владелец электронной цифровой подписи, срок действия которой скоро истекает, может продлить сертификат ЭЦП не выходя из дома или офиса.

Заместитель директора по коммерческим вопросам НЦЭУ Наталия Кочина заметила, что механика получения электронных услуг по онлайн-продлению сертификата ЭЦП проста. "Для граждан и индивидуальных предпринимателей создана уcлуга 6.0.00. Получив на e-mail уведомление, что срок действия сертификата ЭЦП истекает, клиенту достаточно зайти в личный кабинет на portal.gov.by, отправить файл запроса и оплатить услугу. Для юридических лиц получение сервиса по дистанционному изданию сертификата ЭЦП двухфакторное. Сперва работник организации входит в личный кабинет на portal.gov.by, выбирает электронную услугу 6.0.01 и создает файл запроса. Затем руководитель организации уже в своем личном кабинете на едином портале электронных услуг выбирает услугу 6.0.02, подтверждает запросы работников и оплачивает услугу через платежный сервис Assist, ЕРИП или клиент-банк", - пояснила она.

Сегодня владельцами ЭЦП в Беларуси являются как представители бизнеса, так и граждане. ЭЦП используется для юридически значимой деловой переписки, при обмене электронными накладными, в интернет-банкинге, для наполнения информацией государственных баз данных, при подаче налоговых деклараций и отчетов в ФСЗН, для получения государственных услуг в электронном виде. Так как ЭЦП будет присутствовать на ID-карте, именно она станет одним из способов входа в личный электронный кабинет на едином портале электронных услуг, где граждане и бизнес получают государственные услуги в цифре.

Сегодня на portal.gov.by сосредоточено 205 электронных сервисов (144 услуги и 61 административная процедура).-0-