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Минчанин на протяжении двух лет поджигал мусорные контейнеры

08.07.2021 15:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками уголовного розыска Партизанского РУВД Минска задержан 45-летний минчанин, который умышленно поджигал мусорные контейнеры из-за неприязненных отношений с жильцами близлежащих домов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Поджоги мужчина совершал в ночное время суток при помощи спичек и подручных средств. Иногда возгорание переходило и на припаркованные рядом автомобили. Сумма ущерба по одному из эпизодов составила Br1100.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за хулиганство.

В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление причастности минчанина к аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

"Если вы стали свидетелем противоправных действий мужчины, просим обращаться в Партизанское РУВД Минска по телефонам: 8 (017) 278-48-66 или 102", - добавили в ГУВД.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Поджоги мужчина совершал в ночное время суток при помощи спичек и подручных средств. Иногда возгорание переходило и на припаркованные рядом автомобили. Сумма...
 
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