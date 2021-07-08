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Участвовал в освобождении города, а потом выступал в цирке с Никулиным. Называем имена малоизвестных героев войны
Источник материала: СТВ
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Надежда Авдей, директор Вилейского краеведческого музея:
Здесь, в здании, которое сейчас сдадим, изначально это была школа, находились и оккупационные власти. Данный памятник является точной копией памятника, расположенного в городе Ленкорань, на родине Асланова. Запись этого открытия хранится в фондах нашего музея. Мы сегодня говорим об этом значимом событии в жизни нашего города и вообще на военной карте Вилейского района.
Надежда Авдей:
Сегодня мы говорим еще о тех людях, которых, к сожалению, уже нет с нами. Гарбузов Григорий Емельянович, который погибает при освобождении нашего города. Мы говорим о тех людях, которые, добиваясь победы, сегодня не с нами, но мы помним о них при помощи фотографий, материалов, которые хранятся здесь. Поэтому сегодня мы говорим о тех трагических событиях через судьбы людей, памятники, мемориальные комплексы.
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Участвовал в освобождении города, а потом выступал в цирке с Никулиным. Называем имена малоизвестных героев войны
Новости Беларуси. 3 июля – общий и священный для всех белорусов день. День, ставший символом свободы и независимости нашей страны, рассказали в программе...
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