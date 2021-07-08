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«Это дикая энергия». Можно ли утонуть из-за лебедя?

08.07.2021 15:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

«Это дикая энергия». Можно ли утонуть из-за лебедя?

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Правда ли, что иногда причиной утопления становятся лебеди? Были ли в нашей стране подобные случаи?

«Это дикая энергия». Можно ли утонуть из-за лебедя?

Игорь Филиппов, ведущий специалист Республиканского совета ОСВОД:
Были случаи, когда лебеди вели себя агрессивно, но причиной гибели они не становились. Эта птица длиной больше 1,5 метра, размах крыльев – 2,5, вес самца может достигать 25 килограмм. 25 килограмм – это дикая энергия. Он не переломает что-то, конечно, может быть, сильно не пробьет что-то, но испугать ребенка, опрокинуть он может очень запросто. В период гнездования, который происходит сейчас, самцы агрессивны.

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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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