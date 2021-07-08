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Появилось видео, как главного редактора «Нашей Нивы» ведут после обыска

08.07.2021 15:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Появилось видео, как главного редактора «Нашей Нивы» ведут после обыска
Егора Мартиновича выводят из подъезда дома
Появилось видео, как главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича силовики ведут в автомобиль после обыска. Его руки были скованы за спиной.

О задержании Егора Мартиновича стало известно 8 июля. Силовики пришли в редакцию и домой к некоторым сотрудникам. Известно, что обыск в офисе бухгалтерии проводили сотрудники центрального аппарата МВД. По какому поводу это происходит, пока неизвестно.

Сайт "Нашей Нивы" заблокировало Министерство информации Беларуси.
 
 
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