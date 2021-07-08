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Появилось видео, как главного редактора «Нашей Нивы» ведут после обыска
Источник материала: UDF
Егора Мартиновича выводят из подъезда дома
О задержании Егора Мартиновича стало известно 8 июля. Силовики пришли в редакцию и домой к некоторым сотрудникам. Известно, что обыск в офисе бухгалтерии проводили сотрудники центрального аппарата МВД. По какому поводу это происходит, пока неизвестно.
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О задержании Мартиновича стало известно 8 июля.
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