Источник материала: UDF



Егора Мартиновича выводят из подъезда дома

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Появилось видео, как главного редактора «Нашей Нивы» ведут после обыска О задержании Мартиновича стало известно 8 июля.

О задержаниистало известно 8 июля. Силовики пришли в редакцию и домой к некоторым сотрудникам. Известно, что обыск в офисе бухгалтерии проводили сотрудники центрального аппарата МВД. По какому поводу это происходит, пока неизвестно.Сайт "Нашей Нивы" заблокировало Министерство информации Беларуси.