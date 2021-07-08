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В Гомеле задержали политика и общественного деятеля Василия Полякова

08.07.2021 15:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Гомеле задержали политика и общественного деятеля Василия Полякова
Василий Поляков​ / racyja.com
В Гомеле задержали политика и общественного деятеля Василия Полякова, сообщает телеграм-канал @viasna96. В его квартире был проведён обыск. Силовики изъяли "средства связи и носители информации".

О задержании Василия Полякова правозащитникам сообщили его родственники.

После президентских выборов Полякова неоднократно задерживали. 31 августа 2020-го его схватили как члена местного Координационного совета.

Поляков — историк, политолог. В политике с 1990-х, бывший председатель оппозиционной Объединённой гражданской партии.
 
Теги: Гомель
 
 
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После президентских выборов Полякова неоднократно задерживали.
 
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