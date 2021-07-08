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В Гомеле задержали политика и общественного деятеля Василия Полякова
Источник материала: UDF
Василий Поляков / racyja.com
О задержании Василия Полякова правозащитникам сообщили его родственники.
После президентских выборов Полякова неоднократно задерживали. 31 августа 2020-го его схватили как члена местного Координационного совета.
Поляков — историк, политолог. В политике с 1990-х, бывший председатель оппозиционной Объединённой гражданской партии.
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После президентских выборов Полякова неоднократно задерживали.
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