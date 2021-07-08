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Задержан редактор сайта orsha.eu Игорь Казмерчак
Источник материала: UDF
Игорь Казмерчак. Фото: БАЖ
«Около 6 часов сегодня утром, в квартиру редактора нашего сайта Игоря Казмерчака и еще одного сотрудника сайта постучались сотрудники ДФР. В ходе проведения обыска у Игоря изъяли ноутбук и мобильный телефон. Так же сразу после обыска Игоря попросили проехать с ними. Где он находится сейчас, и когда его отпустят, на данный момент не понятно», — сообщает
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Игорь Казмерчак. Фото: БАЖ Сообщается, что сегодня утром был задержан редактор сайта orsha.eu Игорь Казмерчак.«Около 6 часов сегодня утром, в квартиру редактора...
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