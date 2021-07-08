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Доступ к dev.by в Беларуси и за границей восстановился
Источник материала: Партизан
В первой половине дня были проблемы с доступом к dev.by в Беларуси и за границей. По состоянию на 15.00 сайт открывается и внутри страны, и за её пределами.
"Проблемы возникли по независящим от нас причинам и больше не наблюдаются.
Всем большое спасибо за беспокойство", -- сообщает редакция.
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В первой половине дня были проблемы с доступом к dev.by в Беларуси и за границей. По состоянию на 15.00 сайт открывается и внутри страны, и за её пределами.
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