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К Егору Мартиновичу в СК приехала скорая помощь
Источник материала: Партизан
К главеду Нашей нивы Егору Мартиновичу в Следственный комитет приехала скорая помощь.
К СК, где сейчас находится захваченный лукашистами главред «Нашай Нiвы» Егор Мартинович, приехала скорая помощь, сообщает @nashaniva
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К главеду Нашей нивы Егору Мартиновичу в Следственный комитет приехала скорая помощь.
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