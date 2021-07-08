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Больницы закупают сотни мешков для трупов
Источник материала: Партизан
Только в одной Витебской области больницы сотнями закупают дополнительные мешки для трупов
Сотнями закупают мешки для трупов больницы Витебщины, пишет
В частности, Толочинская райбольница закупает 20 патологоанатомических мешков на месяц, а Витебская БСМП — 200, вероятно, на квартал.
Подобные закупки проводят и другие медучреждения Витебской области. Так, в мае Браславская центральная районная больница приобретала 40 подобных пластиковых пакетов.
Витебский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии в июне проводил закупку 60 мешков для трупов.
А, например, Витебская областная клиническая инфекционная больница в июле закупает 100 штук эвакуационных пакетов, их должны поставить до 25 июля.
Самая объемная закупка подобного товара у Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, которая в июле закупает очередные 200 мешков для трупов за 1800 рублей.
Напомним, что в марте БСМП приобретала также 200 штук таких мешков на второй квартал. Очевидно, они уже закончились, и закупается новая партия на третий квартал этого года.
Подобные регулярные закупки стали практиковаться после начала пандемии COVID-19.
С того же времени, то есть с апреля 2020 года, Белстат не публикует статистику по смертности в стране. Однако по информации ООН, с апреля по июнь избыточная смертность в Беларуси составила 5,6 тысяч человек, то есть примерно столько людей за три месяца прошлого года умерли от COVID-19.
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Только в одной Витебской области больницы сотнями закупают дополнительные мешки для трупов
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