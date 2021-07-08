Больницы закупают сотни мешков для трупов

vitebsk.cc Сотнями закупают мешки для трупов больницы Витебщины, пишет





В частности, Толочинская райбольница закупает 20 патологоанатомических мешков на месяц, а Витебская БСМП — 200, вероятно, на квартал.





Подобные закупки проводят и другие медучреждения Витебской области. Так, в мае Браславская центральная районная больница приобретала 40 подобных пластиковых пакетов.





Витебский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии в июне проводил закупку 60 мешков для трупов.





А, например, Витебская областная клиническая инфекционная больница в июле закупает 100 штук эвакуационных пакетов, их должны поставить до 25 июля.





Самая объемная закупка подобного товара у Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, которая в июле закупает очередные 200 мешков для трупов за 1800 рублей.





Напомним, что в марте БСМП приобретала также 200 штук таких мешков на второй квартал. Очевидно, они уже закончились, и закупается новая партия на третий квартал этого года.





Подобные регулярные закупки стали практиковаться после начала пандемии COVID-19.





С того же времени, то есть с апреля 2020 года, Белстат не публикует статистику по смертности в стране. Однако по информации ООН, с апреля по июнь избыточная смертность в Беларуси составила 5,6 тысяч человек, то есть примерно столько людей за три месяца прошлого года умерли от COVID-19.







