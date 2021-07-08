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Визовые центры Литвы и Эстонии приостановили прием документов на визы
08.07.2021 16:03 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Литовский визовый центр Минска с 8 июля приостановил прием документов на визы любой категории,
“С 8 июля 2021 приостановлен прием визовых заявлений от клиентов, обращающихся за получением шенген-визы типа С и национальной визы типа D в посольство Литовской Республики в Минске до последующего уведомления”, - говорится в сообщении.
7 июля литовский визовый центр в Гродно также приостановил прием документов на визы любой категории.Также с этого дня визовые центры Эстонии
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Литовский визовый центр Минска с 8 июля приостановил прием документов на визы любой категории, сообщается на сайте. “С 8 июля 2021 приостановлен прием...
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