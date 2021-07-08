Источник материала: Смартпресс

Литовский визовый центр Минска с 8 июля приостановил прием документов на визы любой категории, сообщается на сайте.

“С 8 июля 2021 приостановлен прием визовых заявлений от клиентов, обращающихся за получением шенген-визы типа С и национальной визы типа D в посольство Литовской Республики в Минске до последующего уведомления”, - говорится в сообщении.

7 июля литовский визовый центр в Гродно также приостановил прием документов на визы любой категории.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Визовые центры Литвы и Эстонии приостановили прием документов на визы Литовский визовый центр Минска с 8 июля приостановил прием документов на визы любой категории, сообщается на сайте. “С 8 июля 2021 приостановлен прием...