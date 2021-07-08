Как Украина балансирует между ЕС и Беларусью

Источник материала: Салiдарнасць

Правительство Украины одобрило 7 июля введение персональных экономических санкций и «других ограничительных мер» против отдельных физлиц Беларуси сроком на три года. Тем самым Киев присоединился к европейским санкциям – но очень аккуратно.

В решении Кабмина говорится, что санкции связаны с решением ЕС от 2 октября и от 6 ноября прошлого года. Первый пакет запрещал выдачу виз в страны Евросоюза примерно 40 официальным лицам Беларуси и замораживал их финансовые активы в странах ЕС. В дополнительный санкционный список вошли еще 15 высокопоставленных чиновников, включая самого Лукашенко.

С тех пор Евросоюз принял еще два пакета ограничительных мер, не говоря уже о секторальных санкциях. Однако Украина с ними не солидаризовалась.





Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмерил Александру Лукашенко воооот столечко санкций. Фото УНИАН

По сути, в решении о «новых санкциях против Минска» речь идет о поддержке первого и второго пакета. Это скорее символический жест солидарности, нежели решительные шаги, которые могут принести ущерб экономике самой Украины.

Как упоминал в интервью Филину директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн, Украина вряд ли откажется от поставок белорусского топлива. Произведенные в Беларуси бензин и дизель банально дешевле, чем украинские, а объем экспорта этих нефтепродуктов за 2020 год составил более трети всего товарооборота между нашими странами.

При большой необходимости, по мнению эксперта, Украина может найти замену белорусскому бензину (например, за счет нефтеперерабатывающего завода в Кременчуге) – вопрос лишь в том, что издержки Украины тоже будут высоки.

Впрочем, подобный кейс уже есть – отказ мэра Львова Андрея Садового от покупки белорусских автобусов, безусловно, невыгоден казне города, однако добавил плюсов в политическую карму.

Украинский политолог Игорь Балынский отметил , что отказаться от белорусского бензина страна будет вынуждена лишь в том случае, если ключевые игроки ЕС и США примут решение о полной блокировке нефтепродуктов из Беларуси.

Мы апеллируем ценностями демократии, просим мир быть партнерами в отстаивании прав в войне с Россией. Сейчас есть возможность показать, что мы хотим поддержать эти же правила и принципы в Беларуси. Однако таких политических заявлений практически нет. Наоборот, все пытаются как-то оттянуть эту ситуацию. Игорь Балынский

С другой стороны, никому не хочется быть зависимым от непредсказуемого торгового партнера, который может использовать поставки как рычаг давления. Как прозвучало на форуме «Украина 30» , посвященном международной политике, Киев «прорабатывает возможность диверсификации поставок топлива и удобрений с учетом замены белорусской продукции».

Напомним, после инцидента с самолетом Ryanair Украина одной из первых прекратила авиасообщение с Беларусью и запретила использовать свое воздушное пространство. Однако не отозвала из Минска своего посла – поскольку, как пояснил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, политического диалога с Беларусью нет, но «есть много гуманитарных вопросов», в частности, связанных с трансплантологией.

Куда геополитическая кривая выведет дальше, во многом зависит, по меткому выражению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, от «баланса между экономикой и ценностями в отношениях с Беларусью». Спровоцировать на решительные шаги Киев может, например, визит Александра Лукашенко в Крым или иные формы признания полуострова российской территорией.