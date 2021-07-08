Белорусская ассоциация журналистов требует прекратить уничтожение независимых СМИ

Белорусская ассоциация журналистов требует от властей прекратить уничтожение независимых СМИ, говорится в заявлении, принятом БАЖ в связи с очередными обысками в редакциях белорусских медиа.





«Утром 8 июля представители силовых структур пришли в редакцию независимого издания "Наша Ніва" и домой к сотрудникам, — говорится в заявлении. — Сотрудники редакции "НН" перестали выходить на связь, у некоторых из них прошли обыски. После обысков главного редактора "Нашай Нiвы" Егора Мартиновича и редактора издания Андрея Скурко повезли на допрос».

В заявлении говорится, что прошли обыски в редакциях региональных изданий Intex-press (Барановичи) и «Брестская газета», а также у журналистов и редакторов сайта Orsha.eu.

Кроме того, подчеркивает БАЖ, продолжается давление на портал TUT.by — накануне Экономический суд Минска на закрытом заседании признал законным решение комиссии о признании материалов портала экстремистскими. Пятнадцать сотрудников TUT.by и связанных с порталом организаций находятся в заключении.

«Всего за решеткой или под домашним арестом сегодня в Беларуси находятся 25 сотрудников медиаорганизаций (без учета сотрудников "НН" и Orsha.eu, судьба которых пока неизвестна), — говорится в заявлении. — В Гродно суд рассматривает вопрос о признании экстремистскими материалов местного интернет-портала Hrodna.lifе. В Бресте за "распространение экстремистских материалов" судят редактора новостного сайта "Першы рэгіён" Олега Супрунюка».

БАЖ подчеркивает, что «под видом борьбы с экстремизмом власти пытаются уничтожить белорусские независимые СМИ».

«Результат репрессий против независимых СМИ и журналистов будет противоположным эффекту, которого ожидают их инициаторы, — говорится в заявлении. — Общественность вместо проверенной и изложенной в соответствии с журналистской этикой информации будет читать материалы, которые не соответствуют даже минимальным профессиональным стандартам».

БАЖ требует от властей «прекратить уничтожение свободного слова в Беларуси».