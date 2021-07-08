﻿ Белорусская ассоциация журналистов требует прекратить уничтожение независимых СМИ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусская ассоциация журналистов требует прекратить уничтожение независимых СМИ

08.07.2021 16:33 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Белорусская ассоциация журналистов требует от властей прекратить уничтожение независимых СМИ, говорится в заявлении, принятом БАЖ в связи с очередными обысками в редакциях белорусских медиа.

Белорусская ассоциация журналистов требует прекратить уничтожение независимых СМИ

«Утром 8 июля представители силовых структур пришли в редакцию независимого издания "Наша Ніва" и домой к сотрудникам, — говорится в заявлении. — Сотрудники редакции "НН" перестали выходить на связь, у некоторых из них прошли обыски. После обысков главного редактора "Нашай Нiвы" Егора Мартиновича и редактора издания Андрея Скурко повезли на допрос».

В заявлении говорится, что прошли обыски в редакциях региональных изданий Intex-press (Барановичи) и «Брестская газета», а также у журналистов и редакторов сайта Orsha.eu.

Кроме того, подчеркивает БАЖ, продолжается давление на портал TUT.by — накануне Экономический суд Минска на закрытом заседании признал законным решение комиссии о признании материалов портала экстремистскими. Пятнадцать сотрудников TUT.by и связанных с порталом организаций находятся в заключении.

«Всего за решеткой или под домашним арестом сегодня в Беларуси находятся 25 сотрудников медиаорганизаций (без учета сотрудников "НН" и Orsha.eu, судьба которых пока неизвестна), — говорится в заявлении. — В Гродно суд рассматривает вопрос о признании экстремистскими материалов местного интернет-портала Hrodna.lifе. В Бресте за "распространение экстремистских материалов" судят редактора новостного сайта "Першы рэгіён" Олега Супрунюка».

БАЖ подчеркивает, что «под видом борьбы с экстремизмом власти пытаются уничтожить белорусские независимые СМИ».

«Результат репрессий против независимых СМИ и журналистов будет противоположным эффекту, которого ожидают их инициаторы, — говорится в заявлении. — Общественность вместо проверенной и изложенной в соответствии с журналистской этикой информации будет читать материалы, которые не соответствуют даже минимальным профессиональным стандартам».

БАЖ требует от властей «прекратить уничтожение свободного слова в Беларуси».

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская ассоциация журналистов требует от властей прекратить уничтожение независимых СМИ, говорится в заявлении, принятом БАЖ в связи с очередными обысками в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ребёнок попал под колёса машины во дворе. Кто виноват?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by