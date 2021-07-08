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На территории завода МАЗ в Минске произошло возгорание
Источник материала: ОНТ
Пожар произошел на территории предприятия в Минске на ул. Социалистическая, 2а. Об этом
По предварительным данным, возгорание произошло внутри склада масла. Очевидцы сообщали, что с территории предприятия валил плотный дым.
По состоянию на 16:09 пожар ликвидировали. По данным спасателей, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
Фото очевидца
Видео: МЧС
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Пожар произошел на территории предприятия в Минске на ул. Социалистическая, 2а. Об этом сообщили в МЧС. По предварительным данным, возгорание произошло внутри...
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