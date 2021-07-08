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На территории завода МАЗ в Минске произошло возгорание

08.07.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожар произошел на территории предприятия в Минске на ул. Социалистическая, 2а. Об этом сообщили в МЧС.

По предварительным данным, возгорание произошло внутри склада масла. Очевидцы сообщали, что с территории предприятия валил плотный дым. 

По состоянию на 16:09 пожар ликвидировали. По данным спасателей, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Фото очевидца

Видео: МЧС

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Теги: Минск
 
 
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Пожар произошел на территории предприятия в Минске на ул. Социалистическая, 2а. Об этом сообщили в МЧС. По предварительным данным, возгорание произошло внутри...
 
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