На территории завода МАЗ в Минске произошло возгорание

Источник материала: ОНТ

Пожар произошел на территории предприятия в Минске на ул. Социалистическая, 2а. Об этом сообщили в МЧС.

По предварительным данным, возгорание произошло внутри склада масла. Очевидцы сообщали, что с территории предприятия валил плотный дым.

По состоянию на 16:09 пожар ликвидировали. По данным спасателей, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Фото очевидца

Видео: МЧС

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