Недопущение реабилитации нацизма обсудили на круглом столе в Минске

Источник материала: ОНТ

Украинские власти продвигают пронацистскую идеологию. Об этом сегодня заявил директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев.

Политик во время круглого стола, посвященного недопущению реабилитации нацизма, привел говорящие примеры: жертвы пыток на Донбассе, кроме истязаний и пыток, рассказывали, как им выжигали на груди немецкий крест.

И это происходит в современной Украине. Международное право квалифицирует пытки, осуществляемые украинской властью, как военные преступления.

Войска Украины продолжают разрушать школы, больницы и жилые кварталы. При этом идеология страны переходит все границы.

Максим Григорьев, автор книги «Обыкновенный фашизм»: украинские военные преступления и нарушения прав человека (2017-2020)»: «Знаете, это такая шизофрения в каком-то смысле. Одновременно они прославляют нацистов, фашистов, пособников и одновременно они говорят об европейский ценностях, ведут русофобию, ненависть ко всему русскому, белорусскому: к власти, народу. Но одновременно говорят о евроатлантическом курсе. Все это соединяется вместе, и у них в голове не возникает мысли, что одно противоречит другому. Эти массовые пытки, убийства мирного населения и уважение европейских ценностей…»

И все это на фундаменте тотальной коррупции. Политик называет это обыкновенным фашизмом – он презентовал книгу с таким названием, в которой факты пыток, обстрелов, интервью жертв, а также экстремистские и ультраправые настроения в современном украинском обществе.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram