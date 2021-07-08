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За запрет пропаганды нетрадиционной ориентации Евросоюз пригрозил Венгрии санкциями

08.07.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

За запрет пропаганды нетрадиционной ориентации Евросоюз пригрозил Венгрии санкциями

Толерантная Европа в ярости и призывает лишить Будапешт финансирования.

Сегодня вступил в силу закон об ограничении пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. В стране объяснили это защитой прав детей.

Европу же не устроил бунт против общеевропейских ценностей, пусть они и нетрадиционные. В Брюсселе закон назвали позорным и начали юридическую процедуру для наказания Будапешта лишением его финансирования из бюджета ЕС.

Действия венгерских властей осудили 14 стран Евросоюза – больше половины его членов! От них уже серьезно звучат призывы выгнать Венгрию из прогрессивного, как себя называют, сообщества.

Обеспокоились и в ЛГБТ-сообществе. В знак протеста по Будапешту прокатились митинги цвета радуги.

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Толерантная Европа в ярости и призывает лишить Будапешт финансирования. Сегодня вступил в силу закон об ограничении пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. В...
 
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