За запрет пропаганды нетрадиционной ориентации Евросоюз пригрозил Венгрии санкциями

Источник материала: ОНТ

Толерантная Европа в ярости и призывает лишить Будапешт финансирования.

Сегодня вступил в силу закон об ограничении пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. В стране объяснили это защитой прав детей.

Европу же не устроил бунт против общеевропейских ценностей, пусть они и нетрадиционные. В Брюсселе закон назвали позорным и начали юридическую процедуру для наказания Будапешта лишением его финансирования из бюджета ЕС.

Действия венгерских властей осудили 14 стран Евросоюза – больше половины его членов! От них уже серьезно звучат призывы выгнать Венгрию из прогрессивного, как себя называют, сообщества.

Обеспокоились и в ЛГБТ-сообществе. В знак протеста по Будапешту прокатились митинги цвета радуги.

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