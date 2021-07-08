Глеб Лавров. Взгляд в завтра: 100 лет Компартии Китая в мире и некруглый юбилей Партизанского парада в Минске

Источник материала: ОНТ

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Внимание! У текста явно выраженное сладко-кислое послевкусие…

Ну, что дор.товарищ-читатель и дор.читателька-боевая наша, обоих, подруга!

С праздником! Со столетием Коммунистической партии Китая, что недавно широко отпраздновали во всем мире и у нас в республике-партизанке тожЪ!

И не начать этот текст с перефразировки старого анекдота – вот не могу!

Вернулся я давеча, значится, с мероприятия. Домой. Кожух – в одну сторону, ушанка – в другую. Котейко испуганно от залихватски-осоловелого моего вида на антресоль – пуррр! Жена восторженно-изумленно таращится. А я ей такой: «Квасу, милая!» А она мне квасу и вопрос: «А ты чевой-то ТАКОЙ?!» А я ей в ответ, прямой и краткий: «Си видел!»

И ведь взаправду – видел!

И он меня (по онлайн-связи в толпе из сотни наших экспертов и политологов в конференц-зале «Великого Камня», что под Минском). А еще Си видел глав государств и правительств, и лидеров правящих партий, под два десятка – экран в экран, ныне, считай, лично. И представителей 160-ти, что ли, стран – тоже через интернет, этот внезапный знак ковидной эпохи.

В общем, было о-го-го…

А теперь подробнее. И без ажитации. По возможности.

Всемирный саммит КПК и партий разных стран, посвященный 100-летию – удался. Все, кто хотел – поучаствовали. Все, кто смог – сказали свое веское слово. Тем самым значительно большая часть всего мира выказала одному из мировых полюсов свой респект. А товарищ Си из центра мира, что в Пекине, всем (то есть даже тем, кто не поучаствовал) еще раз донес, что отныне мир – многополярная вещь again. И вот ведь, что интересно, Пекинский полюс на единстве своего пути в этом мире, в отличие от Вашингтона, не настаивает.

Пока. А только, пока, намекает.

Что в переводе с дипломатического на русский означает, что Джо Байден со своим визитом в Корнуолл-Брюссель-Женеву, где собрались новые рыцари круглого демократического стола, – не единственный вариант экзистенции. Теперь официально. Другой полюс, полюс, что на Западе будут грубо звать автократическим – тоже уже оформился.

И нынешний саммит, замаскированный от лишних глаз, другими очень масштабными мероприятиями с цифрой 100 в названиях, этот саммит – как раз точка этого нового мира отсчета.

А заодно – счет по головам политических, экономических, стратегических и прочих интересов Китая на глобусе и карте. И вот что можно было во время этой переклички увидеть:

Началась встреча, понятно, с выступления товарища Си. А затем в диалог вступил… президент ЮАР (он же глава АНК). Что дает понять, кому надо, что за ЮАР (ранее вызванный и на байденовский ковер), Китай будет еще бороться. В цивилизационном плане. А вот бразильцев – не было. Оно и ясно – в Бразилии карты уже маркерами разноцветными разрисованы: что кесарю, а что – другому. Казахстан и Россия – представлены были не президентами, но главами ведущих партий. Тоже явно с намеком. Демократические выборы – выборами, а партийные линии – колеблющимися, но сплошными линиями.

Куба – ясное дело, на уровне главы государства – здесь. С Китаем.

Сербия – пороховая точка Европы, Шри-Ланка – мягкое подбрюшье Индии, тоже с радостью участие на высшем уровне приняли. Не отказались. Угу.

Аргентина, Филиппины и Пакистан, хотя президенты там и не левые – ну совершенно, но на саммите были. Что как бы намекает: страны с давними кредитными историями с американским гегемоном – думайте, с кем вы…

И страны эти думают. Ой, как думают!

Намибия, Боливия, Южный Судан – богатейшие эти ресурсные кладовые, причем, ресурсов нужных новому мобильно-аккумуляторному времени. Таких Китай аккумулирует по всему миру, не обращая, почти, внимания на явное неудовольствие США и проч.

Мозамбик и Зимбабве – южная оконечность океанского Шелкового пути. Это – намечающиеся военные базы КНР и будут поставлены охранять торговый там хаб-порт Джибути, новый «эмират», хоть и президентская республика.

Ну и Палестина – отдельным заметным штрихом была выделена. И этот штрих-намек, как видится, прозрачен.

То есть внутреннюю повестку – этот самый юбилей – Китай мудро и сильно использовал на все 100! Чтобы показать, где у него на карте мира эти самые первостепенные интересы. И где всем остальным, кто со звездами на флаге, но и с полосами, придется с интересами Китая считаться…

И тут в голове моей промелькнула ассоциация с другой датой. С некруглым юбилеем того знакового события, что 16 июля 1944-го состоялось в Минске. Да-да. С Партизанским нашим парадом.

Потому что, во-первых, как и тогда, участники – сила явная, но полускрытая, по самой своей природе – партизаны же. А во-вторых, потому что слишком уж очевидным был посыл Китая-организатора одному зрителю – США: видите? Вот это все те, кто на вас геополитический зуб имеют. Те, кого вы считаете в своем полном распоряжении, по факту вашего глобалистского желания. А они вот желают другого… И это видно из того, что главы почти всех стран зачастую произносили в программных речах «Китай – наш второй экономический партнер» (а первые – везде разные). А еще благодарили Поднебесную за помощь в решении земных вопросов – с тем же ковидом…

И здесь возник у меня единственный за весь день грустный момент. Потому что из речей этих праздничных следовало, что у большинства стран на нашей планете парадигма еще доковидная – борьба с бедностью и голодом. Вопрос кибербезопасности, ставший уже сейчас камнем преткновения между США и Китаем, перед тремя четвертями стран планеты минимум – пока не стоит.

Но с другой стороны – это-то как раз и есть главный козырь Китая. США в своей борьбе за будущее заставляют своих «партнеров» все глубже погрязать в неразрешенных проблемах прошлого. А вот Китай параллельно с самыми амбициозными задачами для своей экономики – хай-тек задачами со звездочкой – ставит и задачи разрешения проблем, понятных большинству.

И вот из-за того, что в глобальном мире не разрешены еще проблемы голода и бедности, вот поэтому в большой борьбе полюсов Пекина и Вашингтона, на последний спешить ставить не стоит. Потому что Китай аккумулировал вокруг себя страны с самым мощным ресурсом – ресурсом человеческого недовольства. И в случае чего, этот ресурс будет двигать массами, которые в Вашингтоне никаким Искусственным Интеллектом посчитать невозможно.

Пока.

Об этом на саммите, в открытую, было лишь чуть-чуть в речи самого товарища Си, немного в выступлении из России, штрихом – из Кубы.

Но, по сути, об этом же был, если разобраться, и весь саммит целиком!

Да, завтрашний день мира – это битва в киберсфере и война [за] ИИ. Но еще это также и столкновение «первого», Западного, мира и мира остального в противостоянии за человеческую ценность. За право… ну, людьми зваться…

И правильный вопрос (несмотря, что грустноватый слегка, на фоне позитива всеобщего настроя) поднял политолог Юрий Шевцов. В этой картине мира, чем мы, белорусы, будем весомы Китаю и для планеты в целом?

Давайте думать вместе! И в праздники, и в будни – самое-самое уже время.

1) В материале сознательно допущены языковые некорректности, неточности, самодельные неологизмы, новояз, ИН.ЯЗ и проч.

Фото: elbasy.kz

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