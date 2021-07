Леннон – Маккартни: встреча, перевернувшая мир рок-музыки

Источник материала: ОНТ

6 июля 1957 года — особая дата в истории рок-музыки. В этот день состоялось знакомство Пола Маккартни и Джона Леннона. Что было потом, мы прекрасно знаем – созданная ими группа «Битлз» буквально «захватила» весь мир. Некоторые малоизвестные подробности о «битлах» – у нашего колумниста Павла Игнатьева.

Какое место занимает «Битлз» в мировой музыкальной культуре, думаю, пояснять не нужно. У квартета Леннон-Маккартни-Харрисон-Старр без перерыва продолжают появляться новые поклонники и почитатели. Осмелюсь предположить, что так будет и впредь. Кто-то и вовсе воспринимает ливерпульскую четверку как «богов», но, по-моему, все гораздо прозаичнее: они – просто замечательные поэты и музыканты, отдавшие себя любимому и единственному делу – музыке.

«Классические» битлы берут свое начало в 1962 году, а через год выходит их первый полноценный альбом «Please, please me», начинается «битломания»… Но давайте вернемся к той судьбоносной встрече.

Полу было всего 15 лет, а Джону 16 – почти еще дети. Но уже тогда Леннон был лидером группы The Quarrymen. В тот день группа как раз выступала на празднике в церкви Святого Петра в Ливерпуле.

В Англии в те времена был очень популярен музыкальный жанр скиффл – пение с аккомпанементом, сочетающее элементы английских фольклорных куплетов и американского диксиленда («плавного» американского джаза). Именно в этом стиле играли The Quarrymen. Пола представил Джону басист группы Айвен Вон, периодически выступавший в ее составе. Маккартни, давно решивший стать профессиональным музыкантом и неплохо владевший гитарой, исполнил перед участниками группы несколько рок-н-рольных шлягеров тех лет, включая «Be Bop A Lula» и «Twenty Flight Rock». А после выступления он, вдобавок, показал Леннону, как правильно настраивать гитару!

Через много лет Пол Маккартни рассказывал: «Я почувствовал, что произвел на них впечатление. Они поняли, что я за птица!» По словам Маккартни, тогда Леннон показался ему единственным в группе, кто притягивал к себе внимание в качестве уверенного лидера-вокалиста, а также бросились в глазе его очки (те самые, которые до конца жизни оставались одной из «визитных карточек» Леннона).

В свою очередь впечатления Леннона от Маккартни были полностью взаимными. Джон вспоминал: «После выступления мы разговорились, и я понял, что у него есть талант!»

После выступления участники The Quarrymen отправились в ближайший паб, пригласив с собой Маккартни. Джону и Полу пришлось соврать о своем возрасте, чтобы туда попасть. Леннон был вдохновлен музыкальными способностями нового знакомого, поэтому чуть позже предложил ему присоединиться к группе. Он еще не боялся и не помышлял, что тот сможет затмить на сцене его собственную персону...

После долгих и тщательных размышлений (историки «Битлз» говорят о нескольких неделях) Маккартни принял приглашение.

18 октября 1957 года с черновика песни «I lost my little girl», написанного Полом Маккартни, начинается новый этап – их соавторство с Джоном Ленноном. Дело было так.

В этот день состоялся дебют Пола в качестве участника The Quarrymen. После концерта Пол показал проект своей песни Джону. У Леннона взыграло чувство гордости, т.к. до этого он сам ничего не сочинял. Решив ни в чем не уступать коллеге, он начал пытаться делать то же самое! Только вот по отдельности у них тогда ничего путного не выходило, поэтому они пришли к идее совместной работы, где каждый мог внести свою неповторимую «изюминку» в текст или мелодию. Указанная песня чуть позже стала дебютом творческого союза. Примерно до 1967/68 года, когда между «битлами» пробежала черная кошка, они, в основном, сочиняли песни вместе.

Через год к группе присоединился Джордж Харрисон. В начале 1959 года все участники, кроме сформировавшегося трио, покинули The Quarrymen. В 1960 году после смены нескольких названий группу переименовали в The Beatles (перекликалось с популярным тогда стилем beat). В 1962 году в коллектив приходит Ринго Старр – состав группы сформировался окончательно вплоть до распада в 1970 году. В 1963 году выходит упомянутый альбом «Please, please me», занимавший первое место в хит-параде на протяжении полугода! И так будет почти со всеми альбомами и синглами – первые места им были обеспечены! Песни «While my guitar gently weeps», «Eleanor Rigby», «She loves you» и другие стали неотъемлемой частью «золотого фонда».

Но особо хочется подчеркнуть, что даже после разрыва ни один из музыкантов не пропал: начатые сольные карьеры доказали принцип «и один в поле – воин»! Кстати, со временем у многих почитателей «битлов» увлечение квартетом отошло на второй план. На первый вышло индивидуальное творчество Леннона, Маккартни, Харрисона и Старра. Очень много песен и сольных альбомов, и по моему личному убеждению, превзошли песни «битловского» периода. Послушайте, например, «Live and let die» Маккартни (1973), «Watching the Wheels» Леннона (1980), «Run of the Mill» Харрисона (1970) или «Weight of the world» Старра (1992). Честно, не пожалеете!

Но все это будет потом. А тогда, 6 июля 1957 года, музыкальный мир еще не знал, что уже никогда не будет прежним…

