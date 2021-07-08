ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Работники МЧС доставали утят, попавших в шлюз Слепянской водной системы (ВИДЕО)

08.07.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Работники МЧС доставали утят, попавших в шлюз Слепянской водной системы (ВИДЕО)

Сотрудники МЧС спасли утят, которые попали в шлюз Слепянской водной системы. Об этом рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел в районе девяти утра 8 июля. Спасателям сообщили о том, что в одном из шлюзов Слепянской водной системы на ул. Столетова находятся утята, которые не могли выбраться оттуда самостоятельно. Поблизости плавала утка-мама.

Спасатели приехали на место, достали утят и выпустили в безопасном месте.

Напомним, в обязанности спасателей не входит помощь животным. Они могут помочь им в случае, если не требуется сначала помочь людям.


Фото: МЧС

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники МЧС спасли утят, которые попали в шлюз Слепянской водной системы. Об этом рассказали в ведомстве. Инцидент произошел в районе девяти утра 8 июля....
 
Новости дня
Новости разные
 
Главреда «Нашей Нивы» доставят на Окрестина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by