Работники МЧС доставали утят, попавших в шлюз Слепянской водной системы (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Сотрудники МЧС спасли утят, которые попали в шлюз Слепянской водной системы. Об этом рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел в районе девяти утра 8 июля. Спасателям сообщили о том, что в одном из шлюзов Слепянской водной системы на ул. Столетова находятся утята, которые не могли выбраться оттуда самостоятельно. Поблизости плавала утка-мама.

Спасатели приехали на место, достали утят и выпустили в безопасном месте.

Напомним, в обязанности спасателей не входит помощь животным. Они могут помочь им в случае, если не требуется сначала помочь людям.





Фото: МЧС

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