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Работники МЧС доставали утят, попавших в шлюз Слепянской водной системы (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Сотрудники МЧС спасли утят, которые попали в шлюз Слепянской водной системы. Об этом рассказали в ведомстве.
Инцидент произошел в районе девяти утра 8 июля. Спасателям сообщили о том, что в одном из шлюзов Слепянской водной системы на ул. Столетова находятся утята, которые не могли выбраться оттуда самостоятельно. Поблизости плавала утка-мама.
Спасатели приехали на место, достали утят и выпустили в безопасном месте.
Напомним, в обязанности спасателей не входит помощь животным. Они могут помочь им в случае, если не требуется сначала помочь людям.
Фото: МЧС
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Сотрудники МЧС спасли утят, которые попали в шлюз Слепянской водной системы. Об этом рассказали в ведомстве. Инцидент произошел в районе девяти утра 8 июля....
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