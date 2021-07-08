Более 18,5 тыс. многодетных семей открыли депозиты по новой программе «Семейный капитал»

Источник материала: ОНТ

В Беларуси для многодетных семей на 1 июля 2021 года открыто 100 930 депозитных счетов «Семейный капитал», из них по программе 2020–2024 годов – 18 518, пишет БЕЛТА со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.

Для многодетных семей по программе «Семейный капитал» 2015–2019 годов открыто 82 412 депозитных счетов на сумму $824,1 млн. В прошлую пятилетку была назначена сумма в $10 тыс. для многодетных семей, в которых в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года появился третий либо последующий ребенок.

По программе 2020–2024 годов открыли 18 518 депозитных счетов на сумму Br421,7 млн. Семейный капитал получают многодетные семьи, в которых третий или последующий ребенок появился с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. Сумма капитала в 2020 году – Br22,5 тыс., а с 1 января 2021 года – Br23 737,5.

ФОТО: БЕЛТА





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