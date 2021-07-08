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Что гостю надеть на свадьбу: советы мужчинам

08.07.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что гостю надеть на свадьбу: советы мужчинам

В разгар свадебного сезона мы вчера давали советы дамам, как одеться на такое торжество. Сегодня очередь джентльменов.

В жару шорты бермуды станут отличной альтернативой белым брюкам и выглядеть будут намного выигрышнее. Их можно сочетать как с футболкой, так и с рубашкой.

Забудьте о светлых туфлях. Вместо них наденьте удобную пару белых или светлых кроссовок, слипонов или высокие кеды. Они отлично будут сочетаться с любым костюмом.

Если предпочитаете классику, даже в жаркую погоду отдавайте предпочтение бежевому цвету. Он будет смотреться благородно и торжественно.


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В разгар свадебного сезона мы вчера давали советы дамам, как одеться на такое торжество. Сегодня очередь джентльменов. В жару шорты бермуды станут отличной...
 
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