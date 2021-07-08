|
День памяти Петра и Февронии празднуют православные верующие 8 июля
Источник материала: ОНТ
Православные верующие празднуют день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которым молятся об обретении семьи,
Достоверных фактов о жизни святых практически не сохранилось. Предметом спора исследователей стал вопрос о том, судьба кого из исторических личностей послужила основой написанного жития.
По мнению одних специалистов, это князь Давид вместе с супругой Евфросинией. После монашеского пострига они стали Петром и Февронией. Умерли в 1228 году. Другие считают, что это Петр и Евфросиния, княжившие в Муроме в XIV в.
Православные верующие обращаются к святым Петру и Февронии с молитвами о создании семьи.
ФОТО: pkzsk.info
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Православные верующие празднуют день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которым молятся об обретении семьи, пишет БЕЛТА. Достоверных фактов о жизни святых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)