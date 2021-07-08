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День памяти Петра и Февронии празднуют православные верующие 8 июля

08.07.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

День памяти Петра и Февронии празднуют православные верующие 8 июля

Православные верующие празднуют день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которым молятся об обретении семьи, пишет БЕЛТА. 

Достоверных фактов о жизни святых практически не сохранилось. Предметом спора исследователей стал вопрос о том, судьба кого из исторических личностей послужила основой написанного жития. 

По мнению одних специалистов, это князь Давид вместе с супругой Евфросинией. После монашеского пострига они стали Петром и Февронией. Умерли в 1228 году. Другие считают, что это Петр и Евфросиния, княжившие в Муроме в XIV в.  

Православные верующие обращаются к святым Петру и Февронии с молитвами о создании семьи.

ФОТО: pkzsk.info

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Православные верующие празднуют день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которым молятся об обретении семьи, пишет БЕЛТА.  Достоверных фактов о жизни святых...
 
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