День памяти Петра и Февронии празднуют православные верующие 8 июля

Источник материала: ОНТ

Православные верующие празднуют день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которым молятся об обретении семьи, пишет БЕЛТА.

Достоверных фактов о жизни святых практически не сохранилось. Предметом спора исследователей стал вопрос о том, судьба кого из исторических личностей послужила основой написанного жития.

По мнению одних специалистов, это князь Давид вместе с супругой Евфросинией. После монашеского пострига они стали Петром и Февронией. Умерли в 1228 году. Другие считают, что это Петр и Евфросиния, княжившие в Муроме в XIV в.

Православные верующие обращаются к святым Петру и Февронии с молитвами о создании семьи.

ФОТО: pkzsk.info

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