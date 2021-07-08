Владимир Зеленский потерпел поражение в международных отношениях, считают в Украине

Источник материала: ОНТ

Нынешнее руководство Украины потерпело поражение в международных отношениях. Об этом открыто высказываются те, кто ещё недавно принимал законы и формировал повестку в Киеве.

Постоянные заявления президента Зеленского о необходимости вступления в НАТО и Евросоюз лидер партии «Наши» Евгений Мураев назвал настоящей истерикой. В этих структурах Украину не очень-то и ждут, так высказался бывший депутат Рады в эфире одного из украинских телеканалов.

Евгений Мураев, лидер партии «Наши»: «Нынешний офис президента Украины потерпел сокрушительное поражение в международных отношениях. Раньше у Украины были теплые отношения с Венгрией, Германией и Францией, а теперь это оппоненты Киева. Голос Польши и стран Балтии, которые являются союзниками Киева, для НАТО не будет решающим при принятии данного политического решения. Сложившаяся ситуация говорит о незрелости киевских властей и непонимании ими геополитических процессов».

Лидер другой украинской партии – «Батьківщина» – и вовсе убеждена: ситуация куда серьезнее. По мнению Юлии Тимошенко, Украина уже не суверенное государство. Страна стала предметом манипуляций внешних сил.

Юлия Тимошенко, лидер партии «Батьківщина»: «Я езжу по регионам, встречаюсь с людьми, рассказываю, как манипулируют сознанием украинцев для того, чтобы ставить марионеток-президентов. Политики в Украине, которые видят все угрозы, понимают, что мы по существу уже не суверенное государство. Я честно говорю, без преувеличения. Любая технология вроде сериала «Слуга народа» может в любой момент быть применена ко второй истории выборов президента».

Ранее Тимошенко предрекла потерю большей части территории Украине после отмены моратория на продажу земли.

Спорный закон вступил в силу с начала июля и позволяет иностранным банкам и компаниям владеть землей в Украине и использовать ее по своему усмотрению.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram