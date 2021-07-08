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Владимир Зеленский потерпел поражение в международных отношениях, считают в Украине
Источник материала: ОНТ
Нынешнее руководство Украины потерпело поражение в международных отношениях. Об этом открыто высказываются те, кто ещё недавно принимал законы и формировал повестку в Киеве.
Постоянные заявления президента Зеленского о необходимости вступления в НАТО и Евросоюз лидер партии «Наши» Евгений Мураев назвал настоящей истерикой. В этих структурах Украину не очень-то и ждут, так высказался бывший депутат Рады в эфире одного из украинских телеканалов.
Лидер другой украинской партии – «Батьківщина» – и вовсе убеждена: ситуация куда серьезнее. По мнению Юлии Тимошенко, Украина уже не суверенное государство. Страна стала предметом манипуляций внешних сил.
Ранее Тимошенко предрекла потерю большей части территории Украине после отмены моратория на продажу земли.
Спорный закон вступил в силу с начала июля и позволяет иностранным банкам и компаниям владеть землей в Украине и использовать ее по своему усмотрению.
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Нынешнее руководство Украины потерпело поражение в международных отношениях. Об этом открыто высказываются те, кто ещё недавно принимал законы и формировал...
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