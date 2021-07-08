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Вы точно не знали этого! Интересные факты об аллергии

08.07.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вы точно не знали этого! Интересные факты об аллергии

Как облегчить аллергическую реакцию на укус шершня? Нужно приложить влажный сахар. Несколько занятных вещей об аллергии, которых вы могли не знать.


По статистике, аллергией на мед в мире страдает меньше 1% населения. Однако с каждым годом количество заболевших растет.  Чаще всего аллергию вызывают летние сорта меда. А вот от майских заболевание возникает крайне редко. Симптомы бывают разные: затруднённое дыхание, низкое давление, а также крапивница. Единственный метод лечения такой реакции – полный отказ от этого продукта. 

Существуют различные виды аллергии на солнце: актиническое пруриго, фотодерматит, истинная солнечная крапивница. Но самая распространенная форма – солнечная почесуха. Чаще всего она развивается на море или в бассейне. Духи, кремы, дезодоранты – все это может вызвать раздражение на коже из-за содержания некоторых веществ: эозина, бергамота, розы, а также салициловой кислоты.  

Аллергия на арбуз проявляется такими симптомами, как зуд в ушах, заложенность носа и повышение температуры. Из рациона пострадавшего исключают цитрусовые, киви, авокадо, помидоры и сельдерей. Чтобы проверить плод ягоды, поместите его в стакан с водой. Если она помутнеет –  наслаждайтесь без опасений, а если приобретет розоватый оттенок – откажитесь.

При укусе шершня конечности холодеют, а уши и губы обретают синеватый оттенок. Вообще последствия от укуса зависят только от вида этого насекомого. Самый опасный – гигантский. Он обитает в Корее, Китае, Японии, России и не только. 

Симптомы аллергии на цветение подсолнечника начинаются с мелкой сыпи на коже. Затем добавляется непрерывное чихание и тяжесть в области живота. Продукты, которые исключают из рациона, при заболевании: масло, восточные сладости, а также лекарственные настои на травах. Кроме этого, рекомендуется отказаться от приправ, кофе и крепкого чая. 

 

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Как облегчить аллергическую реакцию на укус шершня? Нужно приложить влажный сахар. Несколько занятных вещей об аллергии, которых вы могли не знать. По статистике,...
 
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