Вы точно не знали этого! Интересные факты об аллергии

Источник материала: ОНТ

Как облегчить аллергическую реакцию на укус шершня? Нужно приложить влажный сахар. Несколько занятных вещей об аллергии, которых вы могли не знать.





По статистике, аллергией на мед в мире страдает меньше 1% населения. Однако с каждым годом количество заболевших растет. Чаще всего аллергию вызывают летние сорта меда. А вот от майских заболевание возникает крайне редко. Симптомы бывают разные: затруднённое дыхание, низкое давление, а также крапивница. Единственный метод лечения такой реакции – полный отказ от этого продукта.

Существуют различные виды аллергии на солнце: актиническое пруриго, фотодерматит, истинная солнечная крапивница. Но самая распространенная форма – солнечная почесуха. Чаще всего она развивается на море или в бассейне. Духи, кремы, дезодоранты – все это может вызвать раздражение на коже из-за содержания некоторых веществ: эозина, бергамота, розы, а также салициловой кислоты.

Аллергия на арбуз проявляется такими симптомами, как зуд в ушах, заложенность носа и повышение температуры. Из рациона пострадавшего исключают цитрусовые, киви, авокадо, помидоры и сельдерей. Чтобы проверить плод ягоды, поместите его в стакан с водой. Если она помутнеет – наслаждайтесь без опасений, а если приобретет розоватый оттенок – откажитесь.

При укусе шершня конечности холодеют, а уши и губы обретают синеватый оттенок. Вообще последствия от укуса зависят только от вида этого насекомого. Самый опасный – гигантский. Он обитает в Корее, Китае, Японии, России и не только.

Симптомы аллергии на цветение подсолнечника начинаются с мелкой сыпи на коже. Затем добавляется непрерывное чихание и тяжесть в области живота. Продукты, которые исключают из рациона, при заболевании: масло, восточные сладости, а также лекарственные настои на травах. Кроме этого, рекомендуется отказаться от приправ, кофе и крепкого чая.

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