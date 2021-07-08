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88 абитуриентов сдали ЦТ по иностранному языку на 100 баллов

08.07.2021 16:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Результаты централизованного тестирования по иностранному языку уже доступны абитуриентам 2021 года на сайте РИКЗ.

В этом году 100 баллов набрали 88 человек из 24 492, пришедших на тестирование. Это почти в 2 раза больше, чем прошлом году – на ЦТ-2020 только 47 абитуриентов набрали на тестировании 100 баллов.

 
 
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Результаты централизованного тестирования по иностранному языку уже доступны абитуриентам 2021 года на сайте РИКЗ.
 
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