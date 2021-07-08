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Пожар на территории предприятия по ул.Социалистической в Минске ликвидирован
Источник материала: БелТА
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.
"В 16.09 пожар ликвидирован подразделениями МЧС. Площадь пожара составила около 100 кв.м", - рассказали в МЧС.
Пострадавших нет.-0-
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"В 16.09 пожар ликвидирован подразделениями МЧС. Площадь пожара составила около 100 кв.м", - рассказали в МЧС.
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