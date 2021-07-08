Пожар на территории предприятия по ул.Социалистической в Минске ликвидирован

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на территории предприятия по ул.Социалистической, 2а, в Минске ликвидирован. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"В 16.09 пожар ликвидирован подразделениями МЧС. Площадь пожара составила около 100 кв.м", - рассказали в МЧС.

Пострадавших нет.-0-