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Пожар произошел на территории предприятия по ул.Социалистической в Минске

08.07.2021 16:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Социалистической произошел пожар на территории предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Подразделения МЧС работают в Минске на ул.Социалистической, 2а. Произошло загорание на территории предприятия", - рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, происходит загорание внутри склада масла. "Спасатели с места передают, что наблюдают плотное задымление. Проводится разведка на наличие пострадавших. Ведутся работы по ликвидации пожара", - добавили в МЧС.-0-

Пожар на территории предприятия по ул.Социалистической в Минске ликвидирован

 
Теги: Минск
 
 
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"Подразделения МЧС работают в Минске на ул.Социалистической, 2а. Произошло загорание на территории предприятия", - рассказали в ведомстве.
 
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