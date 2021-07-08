Пожар произошел на территории предприятия по ул.Социалистической в Минске

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Социалистической произошел пожар на территории предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Подразделения МЧС работают в Минске на ул.Социалистической, 2а. Произошло загорание на территории предприятия", - рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, происходит загорание внутри склада масла. "Спасатели с места передают, что наблюдают плотное задымление. Проводится разведка на наличие пострадавших. Ведутся работы по ликвидации пожара", - добавили в МЧС.-0-

Пожар на территории предприятия по ул.Социалистической в Минске ликвидирован