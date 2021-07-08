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Милиционеры охраны спасли минчанина, пытавшегося выпрыгнуть из окна общежития

08.07.2021 16:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиционеры охраны спасли минчанина, который пытался выпрыгнуть из окна. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Как рассказали в Департаменте охраны, 6 июля около 20.00 вахтер столичного общежития по ул.Любимова нажал кнопку тревожной сигнализации, чтобы правоохранители помогли мужчине, намеревавшемуся спрыгнуть с высотки. "На месте происшествия милиционеры вместе с родственниками вовремя успели достать минчанина, который с трудом держался за оконную раму и находился снаружи здания", - рассказали в МВД.

Причины произошедшего 38-летний мужчина пояснить так и не смог, в настоящее время он находится в медицинском учреждении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Причины произошедшего 38-летний мужчина пояснить так и не смог, в настоящее время он находится в медицинском учреждении.
 
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