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БАЖ: Остановить уничтожение белорусских независимых медиа!
Источник материала: UDF
8 июля был заблокирован сайт "Нашей Нивы", в редакции и по месту жительства сотрудников прошли обыски, задержаны главный редактор Егор Мартинович (к нему в Следственный комитет приехала скорая помощь) и редактор Андрей Скурко.
Обыски прошли в офисах негосударственных медиа в Бресте, Барановичах, Орше.
Ещё до этого за решёткой или под домашним арестом находились 25 сотрудников медиаорганизаций. После сегодняшних событий их количество может увеличиться.
БАЖ считает, что "под видом борьбы с экстремизмом власти пытаются уничтожить белорусские независимые медиа". Организация требует "прекратить уничтожение свободного слова в Беларуси".
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Под видом борьбы с экстремизмом власти пытаются уничтожить белорусские независимые медиа.
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