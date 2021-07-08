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БАЖ: Остановить уничтожение белорусских независимых медиа!

08.07.2021 16:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

БАЖ: Остановить уничтожение белорусских независимых медиа!
Белорусская ассоциация журналистов выступила с заявлением по поводу "зачистки" негосударственных СМИ, которая происходит в нашей стране.

8 июля был заблокирован сайт "Нашей Нивы", в редакции и по месту жительства сотрудников прошли обыски, задержаны главный редактор Егор Мартинович (к нему в Следственный комитет приехала скорая помощь) и редактор Андрей Скурко.

Обыски прошли в офисах негосударственных медиа в Бресте, Барановичах, Орше.

Ещё до этого за решёткой или под домашним арестом находились 25 сотрудников медиаорганизаций. После сегодняшних событий их количество может увеличиться.

БАЖ считает, что "под видом борьбы с экстремизмом власти пытаются уничтожить белорусские независимые медиа". Организация требует "прекратить уничтожение свободного слова в Беларуси".
 
Теги: Брест
 
 
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Под видом борьбы с экстремизмом власти пытаются уничтожить белорусские независимые медиа.
 
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