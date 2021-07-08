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Алиса и бело-красный зонтик / Еврорадио

Домашний питомец Алисы / Еврорадио

“Нарушительница” Алиса / Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 2320 рублей штрафа: так наказали девушку за два белых листа на окне У Алисы есть инвалидность третьей группы, она с детства больна сахарным диабетом.

Зимой девушка с супругом украшали окна квартиры, в том числе и бело-красно-белой гирляндой. После праздников её сняли, а листы остались висеть на окнах лоджии.— Листики повесили из солидарности с соседями, у нас довольно активный район, который славился “протестными” перекличками, — рассказывает Еврорадио Алиса. — В начале мая вышел закон об одиночном пикетировании. За гирлянду мы побоялись, а два белых листа остались на окнах. Нам хотелось верить, что канцелярский белый лист бумаги не нарушает никакой закон.Оказалось, что нарушает. 23 июня к супругам пришли.— Я выходила из квартиры на прогулку с собакой, и в этот момент ко мне подошли два милиционера. Один из них, участковый, спросил меня, кто повесил белые листы. Я указала на себя, уже понимая, что это однозначно повлечёт какие-то неприятности, — говорит девушка. — Участковый сказал, что за это грозит штраф или сутки ареста. Я спросила: разве белый лист на окне нарушает хоть один закон?Тут к разговору подключился второй милиционер. Он в язвительной форме начал говорить, что, мол, вы же все читаете интернет, вы все сейчас такие умные, вы же явно где-то прочитали, что нужно повесить белый лист. Участковый же сказал, чтобы я зашла позже в местное отделение для составления протокола.— Это всё меня очень напугало. Я была наслышана о такого рода историях, но пока ты не оказываешься в ней сам, ты совсем не понимаешь, как себя вести и что тебе делать, — продолжает девушка. — После этого я начала звонить своим знакомым, адвокатам. Мне посоветовали, что если я готова себя отстаивать, то нужно идти составлять протокол. Если не готова, то лучше ждать официальную повестку или идти с адвокатом. Но все мне говорили, что если они за меня взялись, то уже не отцепятся.1 июля девушке позвонил участковый. В отделении на неё составили протокол по статье 24.23 КоАП — “Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий”. Ей вменили “несогласованное пикетирование путём вывешивания белых листов бумаги на окна”, наложили арест на мобильный телефон. Проверили соцсети, мессенджеры. Неоднократно спрашивали: состоит ли в телеграм-каналах, видела ли призывы вывешивать белые листы. Чуть позже состоялся суд.— В суд я пришла вместе с участковым. Когда мы зашли внутрь, возле зала суда со мной поздоровалась какая-то женщина, но я её не узнала. Она тоже ждала заседания по своему делу, но пообщаться мы с ней не успели, и я спросила у участкового: “Кто это?” Он ответил, что она по тому же делу, что и я. “Это ваша соседка, из вашего дома”. Оказалось, что из моего дома будут судить жильцов десяти квартир.У Алисы есть инвалидность третьей группы, она с детства больна сахарным диабетом. К тому же у неё небольшая опухоль в головном мозге. Для девушки было очень важно не попасть “на сутки”. В суде она предоставила все справки.— Протокол подписывать я не стала. Соглашаться с тем, что я проводила несогласованное пикетирование, я не хотела, для меня это был просто какой-то бред. Я объясняла, что на балконе у меня стоят цветы и листы на окне висят для того, чтобы закрыть растения от солнца. Тем более в эти дни в Беларуси были зарегистрированы очень высокие показатели температуры.Да, висят белые листы, но я ничего не нарушаю! Судья спросила: а не придумала ли я какого-то другого способа защитить цветы? После этого она попыталась ещё мне прочитать какие-то нотации, спросила, не сделала ли я из этой ситуации каких-то выводов? Я ответила, что выводы для себя я сделала, но в подобной ситуации я поступила бы так, как и поступила.Судья огласила решение: наказание в виде штрафа в размере 80 базовых величин — 2320 рублей.До этих событий Алиса с мужем запланировали долгожданный отпуск. Отложить из-за случившегося его было нельзя, и девушка с супругом улетела в Грузию. Штраф придётся заплатить по приезду домой.— Даже не знаю, как можно охарактеризовать страну, в которой за два белых листика дают штрафы или вообще могут посадить тебя в тюрьму, — удивляется девушка. — Мы понимаем, какой это абсурд и бред. Я не выходила на улицу, не бросала камни в омоновцев. Я не сделала ничего, за что можно было бы получить такое наказание.