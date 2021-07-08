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Кремль дал добро: "Уралкалий" готовится к захвату беларуской доли мирового рынка?

08.07.2021 16:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский олигарх Дмитрий Мазепин, заручилась поддержкой Кремля,  намерен воспользоваться санкциями против «Беларуськалия» для захвата белорусской доли мирового рынка, а в будущем - поглотить своего главного конкурента в Беларуси.

Кремль дал добро: "Уралкалий" готовится к захвату беларуской доли мирового рынка?
Дмитрий Мазепин
"По данным одной из европейских частных компаний, специализирующейся на корпоративной разведке, калийная компания «Уралкалий», контролируемая «Уралхимом» российского олигарха Дмитрия Мазепина, заручилась поддержкой Кремля и намерена воспользоваться белорусским кризисом и ужесточением санкций против «Беларуськалия» для захвата белорусской доли мирового рынка, а в будущем - поглотить своего главного конкурента в Беларуси, - пишет в телеграме директор "Центра стратегических и внешнеполитических исследований" Арсений Сивицкий.

- Так, стало известно, что за несколько дней до объявления четвертого пакета европейских санкций Д.Мазепин, который является владельцем химической компании «Уралхим» и мажоритарным акционером калийной компании «Уралкалий», получил кредит в размере $1,5 млрд. от группы из 18 банков, включая ING Bank, Société Générale и Natixis, а также Альфа-банк и Сбербанк, который поможет поддержать экспансию бизнеса «Уралкалия».
 
«Беларуськалий», государственный флагман калийной отрасли страны, на сегодняшний день обеспечивает 20% мирового производства. Санкционные меры против Минска не только являются желанными для «Уралкалия», который надеется увеличить свою долю рынка за счет доли, потерянной «Беларуськалием» или даже выкупить компанию в будущем, но и активно лоббируются усилиями Д.Мазепина как в Европе, так и Северной Америке. 

В частности, Д.Мазепин планирует навязать собственные условия белорусской стороне по реэкспорту белорусских калийных удобрений через российских посредников после введения санкций со стороны США. 

Правда, американские санкции будут подразумевать и вторичное применение, так что в случае попыток навязать подобные схемы белорусской стороне, под санкциями окажется и сам "Уралкалий". Поэтому, скорее всего, на данном этапе это приведёт к блокированию и выдавливанию белорусского конкурента с глобальных рынков и перехватом доли "Уралкалием".
 
После получения кредита, на 50% больше, чем ожидалось (что может свидетельствовать о поставленных Кремлем политических задачах), и с перспективой возможностей расширения в будущем, 23 июня «Уралкалий» и «Уралхим» вышли из Российской ассоциации экспортеров удобрений, заявив о стратегических разногласиях. 

Этот шаг стал для компании способом выделиться и начать работать независимо от других компаний сектора, например, заморозив свои экспортные цены. «Уралкалий» при этом опирается на поддержку председателя совета директоров, главы «Ростеха» Сергея Чемезова, близкого к президенту В.Путину.

При этом "Уралкалий" остается одним из главных финансовых доноров активностей белорусской оппозиции, поддержка которой поступает под видом финансовых пожертвований от имени представителей белорусской диаспоры, как и от других российских частных компаний и госкорпораций", - отмечает аналитик.
 
Теги: Минск
 
 
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Российский олигарх Дмитрий Мазепин, заручилась поддержкой Кремля,  намерен воспользоваться санкциями против «Беларуськалия» для захвата белорусской доли...
 
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