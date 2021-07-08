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МЧС: на МАЗе горит склад масла

08.07.2021 16:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Очевидцы сообщают о дыме, идущем с территории предприятия.


задымление на территории завода МАЗ в Минске 

МЧС сообщает, что спасатели выехали по адресу Социалистическая, 2а. 

"Предварительно происходит загорание внутри склада масла. Работу осложняет плотное задымление. Проводится разведка на наличие пострадавших.", — пишет ведомство.



фото: tutby_official
 
Теги: Минск
 
 
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Очевидцы сообщают о дыме, идущем с территории предприятия.
 
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