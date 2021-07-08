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МЧС: на МАЗе горит склад масла
Источник материала: Партизан
Очевидцы сообщают о дыме, идущем с территории предприятия.
задымление на территории завода МАЗ в Минске
МЧС
"Предварительно происходит загорание внутри склада масла. Работу осложняет плотное задымление. Проводится разведка на наличие пострадавших.", — пишет ведомство.
фото: t
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Очевидцы сообщают о дыме, идущем с территории предприятия.
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