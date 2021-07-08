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На МАЗе горел склад масла

08.07.2021 16:49 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Подразделения МЧС работали в Минске на ул.Социалистическая,2а (территория МАЗ), где произошло загорание на территории предприятия, сообщили в ведомстве.

На МАЗе горел склад масла

"По предварительной информации происходит загорание внутри склада масла. Спасатели с места передают, что наблюдают плотное задымление. Проводится разведка на наличие пострадавших, ведутся работы по ликвидации пожара", - проинформировали в МЧС.

По информации МЧС, в 16.09 пожар ликвидирован. Его площадь составила около 100 кв.м. Пострадавших нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Подразделения МЧС работали в Минске на ул.Социалистическая,2а (территория МАЗ), где произошло загорание на территории предприятия, сообщили в ведомстве. ...
 
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