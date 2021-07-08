На МАЗе горел склад масла

Источник материала: Смартпресс

Подразделения МЧС работали в Минске на ул.Социалистическая,2а (территория МАЗ), где произошло загорание на территории предприятия, сообщили в ведомстве.







"По предварительной информации происходит загорание внутри склада масла. Спасатели с места передают, что наблюдают плотное задымление. Проводится разведка на наличие пострадавших, ведутся работы по ликвидации пожара", - проинформировали в МЧС.



По информации МЧС, в 16.09 пожар ликвидирован. Его площадь составила около 100 кв.м. Пострадавших нет.

