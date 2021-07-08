|
На МАЗе горел склад масла
08.07.2021 16:49 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Подразделения МЧС работали в Минске на ул.Социалистическая,2а (территория МАЗ), где произошло загорание на территории предприятия, сообщили в ведомстве.
"По предварительной информации происходит загорание внутри склада масла. Спасатели с места передают, что наблюдают плотное задымление. Проводится разведка на наличие пострадавших, ведутся работы по ликвидации пожара", - проинформировали в МЧС.
По информации МЧС, в 16.09 пожар ликвидирован. Его площадь составила около 100 кв.м. Пострадавших нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подразделения МЧС работали в Минске на ул.Социалистическая,2а (территория МАЗ), где произошло загорание на территории предприятия, сообщили в ведомстве. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)