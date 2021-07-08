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Обыск в "Нашай нiве" проводился по статье о массовых беспорядках
08.07.2021 16:49 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Редакция "Нашай нiвы"
По информации издания, обыски прошли в редакции, офисе бухгалтерии, а также дома у главреда Егора Мартиновича, сотрудников Андрея Скурко, Андрея Дынько, Ольги Ракович.
Обыски проводили сотрудники различных управлений органов внутренних дел, допросы проходят в СК.
По информации редакции, Мартинович проходит подозреваемым по ч.1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).
Он задержан на 72 часа и будет доставлен на Окрестина.
Как сообщалось, в четверг 8 июля в "Нашай нiве" прошли обыски. Сайт издания
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Редакция "Нашай нiвы" сообщила, что обыски и допросы сотрудников издания проводятся по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих...
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