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Обыск в "Нашай нiве" проводился по статье о массовых беспорядках

08.07.2021 16:49 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Редакция "Нашай нiвы" сообщила, что обыски и допросы сотрудников издания проводятся по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) и ст. 293 (массовые беспорядки).

По информации издания, обыски прошли в редакции, офисе бухгалтерии, а также дома у главреда Егора Мартиновича, сотрудников Андрея Скурко, Андрея Дынько, Ольги Ракович.

Обыски проводили сотрудники различных управлений органов внутренних дел, допросы проходят в СК.

По информации редакции, Мартинович проходит подозреваемым по ч.1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Он задержан на 72 часа и будет доставлен на Окрестина.

Как сообщалось, в четверг 8 июля в "Нашай нiве" прошли обыски. Сайт издания заблокированпо решению Мининформа.

 
 
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Редакция "Нашай нiвы" сообщила, что обыски и допросы сотрудников издания проводятся по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих...
 
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