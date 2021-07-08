Источник материала: Смартпресс

Редакция "Нашай нiвы" сообщила , что обыски и допросы сотрудников издания проводятся по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) и ст. 293 (массовые беспорядки).

По информации издания, обыски прошли в редакции, офисе бухгалтерии, а также дома у главреда Егора Мартиновича, сотрудников Андрея Скурко, Андрея Дынько, Ольги Ракович.

Обыски проводили сотрудники различных управлений органов внутренних дел, допросы проходят в СК.

По информации редакции, Мартинович проходит подозреваемым по ч.1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Он задержан на 72 часа и будет доставлен на Окрестина.

Как сообщалось, в четверг 8 июля в "Нашай нiве" прошли обыски. Сайт издания заблокирован по решению Мининформа.