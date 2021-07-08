Учения МЧС: действия в условиях ЧП отработали в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

От падения самолета до катастрофы на железной дороге. В Беларуси начались масштабные учения спасателей МЧС. Подробности в сюжете корреспондента «МИР 24» Екатерины Михайлинской.

Пожар на железнодорожной станции. С рельсов сошел состав, цистерны с бензином загорелись. На место прибыли пожарные расчеты и скорая.

«Слаженность действий именно всех подразделений. Это та основная задача, которую должны подразделения приезжать и работать. Каждый должен знать свое место. Где что он делает», – констатировал заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Александр Кручанов.

Последствия железнодорожной катастрофы устранены. Но рядом упал легкомоторный самолет. Возгорание в труднодоступном для тушения месте. На помощь пришла авиация. Вертолет с десантниками не только находит место крушения, но и сбрасывает на огонь тонны воды.

«Сегодня мы давали вводные с учетом осложнения погодных условий. Высоких температур. И давали вводные на предмет изучения, насколько районные службы готовы к реагированию», – сказал первый заместитель начальника Минского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимир Янчик.

Следующий этап – со дна водоема достать автомобиль. Внутри водитель, из бака вытекает топливо. В такой ситуации нужно предотвратить разлив бензина и спасти человека.

«Мы отрабатывали спасение тонущего человека. Прошли на «пять» баллов. Чем чаще заниматься, чем чаще тренируется, тем меньше промежуток времени задействован на спасение человека», – добавил начальник спасательной станции Вадим Новик.

Такие крупные учения проходят раз в семь лет. Продлятся они еще несколько дней. И каждый раз спасателям будут поступать новые вводные. Смолевичский район Минской области – место, где идут тренировки. Наблюдают за ними сотрудники МЧС из других регионов – изучают действия в чрезвычайных ситуациях.