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Главреда «Нашей Нивы» доставят на Окрестина

08.07.2021 17:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Главный редактор сайта NN.by Егор Мартинович задержан на 72 часа и будет доставлен в ИВС на Окрестина.

Главреда «Нашей Нивы» доставят на Окрестина
Источник: БАЖ

По информации телеграм-канала «Нашей Нивы», журналист проходит подозреваемым по ч.1. статьи 342 УК (организация или подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо участие в них).

Как ранее сообщала в «Фейсбуке» его жена Адарья Гуштын, в СК к Мартиновичу приезжала скорая помощь.

«Не знаю, что с ним сделал ГУБОПиК, потому что еще утром это был здоровый человек. Но и на обыске в редакции, и на обыске дома он выглядел совсем плохо, вел себя нехарактерно», — написала журналистка TUT.by.

 
 
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Главный редактор сайта NN.by Егор Мартинович задержан на 72 часа и будет доставлен в ИВС на Окрестина.
 
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