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Обыски в редакции и у сотрудников «Нашей Нивы» проводились в рамках дела о массовых беспорядках
Источник материала: Навiны
Обыски в редакции издания «Наша Ніва» и дома у ее сотрудников проводились в рамках дела по двум статьям Уголовного кодекса.
«Как стало известно, обыск и допросы сотрудников "Нашай Нівы" проводятся по ст. 342 Уголовного кодекса (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них), ст. 293 УК (массовые беспорядки), — сообщает телеграм-канал "Нашай Нівы". — Обыски
Обыски проводили сотрудники разных управлений органов внутренних дел, допросы проходят в Следственном комитете.
Утром 8 июля сайт «Нашай Нівы» перестал открываться. В бухгалтерии сотрудники центрального аппарата МВД провели обыск, изъяты документы.
Некоторое время не выходили на связь журналистка «Нашай Нівы» Наталья Лубневская и фотограф Шура Пилипович-Сущиц. Позже их отпустили под подписку о неразглашении.
Редакция сообщила также об отсутствии связи с шеф-редактором издания Андреем Дынько, о его местонахождении пока нет информации.
Обыск прошел в квартире у редактора издания Андрея Скурко. После обыска его увезли на допрос.
К главреду Егору Мартиновичу в СК приехала скорая помощь, сообщила в «Фейсбуке» его жена Адарья Гуштын.
Министерство информации сообщило, что приняло решение о блокировке сайта NN.by «на основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации"».
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Обыски в редакции издания «Наша Ніва» и дома у ее сотрудников проводились в рамках дела по двум статьям Уголовного кодекса.
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