Источник материала: UDF



Егор Мартинович, главный редактор издания "Наша Нива" / фото из соцсетей Егора Мартиновича

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мартиновича подозревают по той же статье, по которой осудили журналисток Белсата Мартинович был задержан сегодня днем. Позже в его квартире прошел обыск.

Это та же статья, по которой прежде были осуждены на два года лишения свободы журналистки телеканала БелсатСтатья предполагает ответственность за “организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций либо активное участие в таких действиях”.Наказание по этой части статьи варьируется от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.Мартинович был задержан сегодня днем. Позже в его квартире прошел обыск.