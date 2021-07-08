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Мартиновича подозревают по той же статье, по которой осудили журналисток Белсата

08.07.2021 17:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мартиновича подозревают по той же статье, по которой осудили журналисток Белсата
Егор Мартинович, главный редактор издания "Наша Нива" / фото из соцсетей Егора Мартиновича
Главный редактор издания “Наша Нива” Егор Мартинович задержан на 72 часа. Его подозревают по части 1 ст. 342 УК — “Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них”.

Это та же статья, по которой прежде были осуждены на два года лишения свободы журналистки телеканала Белсат Дарья Чульцова и Екатерина Андреева.

Статья предполагает ответственность за “организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций либо активное участие в таких действиях”.

Наказание по этой части статьи варьируется от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Мартинович был задержан сегодня днем. Позже в его квартире прошел обыск.
 
 
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Мартинович был задержан сегодня днем. Позже в его квартире прошел обыск.
 
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