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Мартиновича подозревают по той же статье, по которой осудили журналисток Белсата
Источник материала: UDF
Егор Мартинович, главный редактор издания "Наша Нива" / фото из соцсетей Егора Мартиновича
Это та же статья, по которой прежде были осуждены на два года лишения свободы журналистки телеканала Белсат Дарья Чульцова и Екатерина Андреева.
Статья предполагает ответственность за “организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций либо активное участие в таких действиях”.
Наказание по этой части статьи варьируется от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.
Мартинович был задержан сегодня днем. Позже в его квартире прошел обыск.
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Мартинович был задержан сегодня днем. Позже в его квартире прошел обыск.
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