Эксперты: Власти пройдут катком по независимым СМИ, а потом возьмутся за телеграм-каналы

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«По мнению властей, это должно сбить популярность и влиятельность независимых СМИ»





Фото: dw.com

«Началось весной с TUT.BY, продолжилось закрытием офиса Еврорадио, теперь пошли катком по «Нашай Ніве» и региональным медиа. Думаю, по мнению властей, это должно сбить популярность и влиятельность независимых СМИ. Замеры общественного мнения показывали, что уровень доверия к независимым медиа гораздо вышел, чем к государственным», – сказал Казакевич.

«У властей не получается исправить ситуацию средствами свободной конкуренции, предлагая информационные продукт более интересный и более объективный, чем в независимых СМИ. Поэтому решили прибегнуть к брутальным средствам».

«Наверное, теперь будут давить физически – на офисы СМИ, на журналистов, работающих в Беларуси. Позже займутся телеграм-каналами. Механизмы более-менее известны: объявить каналы экстремистскими, оказывать давление на оставшихся в стране журналистов, не давать действовать им легально, препятствовать получению объективной информации», – считает Казакевич.

«Во-первых, власти не имеют необходимого ресурса для этого. Рассуждать просто: давайте создадим новый TUT.BY или начнем работу на старой площадке. Но для этого нужен менеджмент, десятки профессионалов в разных областях. Во-вторых, наверное, во власти понимают: чтобы удержать большую аудиторию нужно не проводить кондовую линию как это делает БТ или СБ, должна быть хотя бы квазилиберальная повестка. Нужно освещать события, которые в государственных медиа не могут освещаться. А белорусские власти не готовы к тому, чтобы сейчас давать хоть какую-то ограниченную свободу для деятельности журналистов», – полагает Казакевич.

«Итогом должна стать полная информационная блокада страны»

Фото: euroradio.pl

«Пока взялись за, условно говоря, традиционные каналы передачи информации. После того, как будут уничтожены они, думаю, начнется процесс уничтожения телеграм-каналов – они будут маркироваться как экстремистские, их деятельность будет запрещена в Беларуси», – сказал Усов.

«Итогом должна стать полная информационная блокада страны. Таким образом власти продолжают политику «стабилизации» в Беларуси через уничтожение всех возможных средств активности», – отметил Усов.

«Я сомневаюсь, что через полгода референдум вообще состоится. Но понятно, что он будет проводиться в условиях тотальной зачистки, когда выражение альтернативной точки зрения будет невозможно. Я называю это процессом упрощения политической реальности, чего вполне можно достичь при фактически открытом терроре», – сказал Усов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты: Власти пройдут катком по независимым СМИ, а потом возьмутся за телеграм-каналы UDF поинтересовался у экспертов: чего хотят добиться власти атаками на независимые СМИ.

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