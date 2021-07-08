Задержан главред «Нашей Нивы», обыски и задержания прошли в других СМИ

Главный редактор Егор Мартинович был задержан 8 июля, у него произвели обыск.

Стало известно, что обыск и допросы сотрудников «Нашей Нивы» прошли по ст. 342 УК (Организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них), ст. 293 УК (массовые беспорядки), сообщает издание.

Сегодня утром перестал работать сайт «Нашей Нивы» - доступ к нему закрыт как в Беларуси, так и за пределами страны. В сообщении Мининформ отмечается , что сайт заблокирован «на основании сообщения Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации».

Пункт 38-й статьи касается информации «от организаций, не прошедших государственную регистрацию, сведений, пропагандирующих потребление наркотиков, информации о несовершеннолетних без согласия законного представителя, а также информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности».

Обыски прошли в редакции издания, офисе бухгалтерии, а также дома у редактора Егора Мартиновича, Андрея Скурко и Андрея Дынько, у бухгалтера Ольги Ракович.

Сегодня утром был задержан также редактор сайта orsha.eu Игорь Казмерчак и еще один сотрудник издания. Где они находятся теперь – неизвестно.

Прошел обыск у журналистки Алеси Латинской в Бобруйске, она сотрудничает с местным изданием bobr.by, сообщает @bajby.