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Грузия отказала брестскому "Динамо" в проведении "домашнего" матча в Батуми
Источник материала: Партизан
Номинально домашний поединок брестского «Динамо» в рамках Лиги конференций с «Викторией» состоится не в Батуми, как планировалось.
Об этом сообщает фан-аккаунт брестчан «MyDinamo», пишет «БФ».
«Стало известно, что домашний поединок с «Викторией» состоится не в Батуми, по причине неожиданного отказа грузинской стороны. Сейчас прорабатываются другие варианты, в частности столица Армении – Ереван», – сообщает источник.
Игра была запланирована на 29 июля.
Первая встреча двухматчевого противостояния состоится 22 июля на «Дусан Арене» в Пльзени.
Беларусские клубы в еврокубках вынуждены проводить домашние матчи за границей из-за логистических сложностей.
Напомним, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair был принудительно посажен в минском аэропорту якобы из-за сообщения о минировании.
С самолета был снят журналист Роман Протасевич, в Беларуси против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Беларуси в список лиц, причастных к терроризму.
После этого ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили беларусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Беларуси, а самолетам компании «Белавия» запрещено совершать полеты в страны ЕС.
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Номинально домашний поединок брестского «Динамо» в рамках Лиги конференций с «Викторией» состоится не в Батуми, как планировалось.
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