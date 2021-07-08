Об этом сообщает фан-аккаунт брестчан «MyDinamo», пишет «БФ».





«Стало известно, что домашний поединок с «Викторией» состоится не в Батуми, по причине неожиданного отказа грузинской стороны. Сейчас прорабатываются другие варианты, в частности столица Армении – Ереван», – сообщает источник.





Игра была запланирована на 29 июля.





Первая встреча двухматчевого противостояния состоится 22 июля на «Дусан Арене» в Пльзени.





Беларусские клубы в еврокубках вынуждены проводить домашние матчи за границей из-за логистических сложностей.





Напомним, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair был принудительно посажен в минском аэропорту якобы из-за сообщения о минировании.





С самолета был снят журналист Роман Протасевич, в Беларуси против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Беларуси в список лиц, причастных к терроризму.





После этого ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили беларусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.





Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Беларуси, а самолетам компании «Белавия» запрещено совершать полеты в страны ЕС.