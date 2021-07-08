Минэнерго: отказ Украины от импорта белорусской электроэнергии не повлияет на работу энергосистемы

Источник материала: Смартпресс

Министерство энергетики Беларуси заявило, что отказ Украины от импорта белорусской электроэнергии не повлияет на работу энергосистемы и создаст риски прежде всего для украинских потребителей.

"Объемы поставок электроэнергии из Беларуси в Украину в прошлом и этом году были небольшими. Однако в осенне-зимний период белорусская электроэнергия, которая поставлялась по запросу украинской стороны, использовалась для обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в сложные периоды неблагоприятных погодных условий", - говорится в заявлении белорусского ведомства.

Там отметили, что решение об ограничении импорта белорусской электроэнергии создает определенные риски прежде всего для украинских потребителей электроэнергии. "Но, как видно, в этом случае политика сильнее экономических доводов", - добавили в Минэнерго.

Ранее сообщалось , что Киев принял решение не покупать электроэнергию с БелАЭС.