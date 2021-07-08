Снова более чем 30 районах Беларуси введены запреты на посещения лесов

Источник материала: Смартпресс

В 31 районе Беларуси введены запреты и ограничения на посещения лесов, свидетельствует карта на сайте Минлесхоза.







Ранее в Белгидрометцентре сообщили, что жара в Беларуси пока не отступит, дожди ожидаются только после 10 июля.

По прогнозу, особенно в период 8-12 июля мы прогнозируем на большей части территории стран высокие температуры - 30-34°C.