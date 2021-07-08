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Снова более чем 30 районах Беларуси введены запреты на посещения лесов
08.07.2021 17:29 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
В 31 районе Беларуси введены запреты и ограничения на посещения лесов, свидетельствует
Ранее в Белгидрометцентре сообщили, что жара в Беларуси пока не отступит, дожди ожидаются только после 10 июля.
По прогнозу, особенно в период 8-12 июля мы прогнозируем на большей части территории стран высокие температуры - 30-34°C.
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В 31 районе Беларуси введены запреты и ограничения на посещения лесов, свидетельствует карта на сайте Минлесхоза. Ранее в Белгидрометцентре...
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