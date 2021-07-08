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Сколько Беларусь сможет сэкономить на альтернативных источниках энергии?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси планируют нарастить использование возобновляемых источников энергии. Об этом стало известно на пресс-конференции БЕЛТА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране на законодательном уровне созданы необходимые условия для развития альтернативных источников энергии. Например, в рамках реализации госпрограммы до 2025 года введут в эксплуатацию энергоисточники на древесном топливе. А строительство атомной электростанции поможет сбалансировать энергосистему и снизить потребление импортного природного газа.
Леонид Полещук, заместитель директора Департамента по энергоэффективности Беларуси:
Начало было положено еще в 2010 году. Спустя 10 лет в стране работает целый ряд электроэнергетических установок. За счет использования местных видов топлива и повышения энергетической независимости Беларусь сможет экономить миллион тонн энергетических ресурсов и уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу.
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Новости Беларуси. В Беларуси планируют нарастить использование возобновляемых источников энергии. Об этом стало известно на пресс-конференции БЕЛТА, сообщили в...
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