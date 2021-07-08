Сколько Беларусь сможет сэкономить на альтернативных источниках энергии?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси планируют нарастить использование возобновляемых источников энергии. Об этом стало известно на пресс-конференции БЕЛТА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В стране на законодательном уровне созданы необходимые условия для развития альтернативных источников энергии. Например, в рамках реализации госпрограммы до 2025 года введут в эксплуатацию энергоисточники на древесном топливе. А строительство атомной электростанции поможет сбалансировать энергосистему и снизить потребление импортного природного газа.





Леонид Полещук, заместитель директора Департамента по энергоэффективности Беларуси:

Мы используем все разработки, которые в мировом масштабе применяются в других странах. Атомную электростанцию построили, мы построили и ветроэнергетические установки, и биогазовые комплексы строим, и солнечные электростанции, гидроэлектростанции. И сейчас ввиду ввода атомной электростанции идем по пути внедрения абсорбционных тепловых насосов, компрессионных тепловых насосов, которые позволят, используя электрическую энергию, использовать 3 киловатта тепловой энергии. Это тоже дает своего рода экономический эффект и эффективность для предприятий. Мы рассчитываем, что доля возобновляемых источников энергии в стране у нас будет порядка 8 % от общей энергосистемы.





Начало было положено еще в 2010 году. Спустя 10 лет в стране работает целый ряд электроэнергетических установок. За счет использования местных видов топлива и повышения энергетической независимости Беларусь сможет экономить миллион тонн энергетических ресурсов и уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу.