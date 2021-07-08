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Пожар на территории завода МАЗ ликвидирован. Пострадавших нет

08.07.2021 17:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пожар на территории завода МАЗ ликвидирован, пострадавших нет, устанавливается площадь возгорания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар на территории завода МАЗ ликвидирован. Пострадавших нет

Сообщения о том, что произошло серьезное задымление на улице Социалистической, появились около 15:30. К месту происшествия прибыли бригады спасателей. К 16:00 пожар был потушен.

 
 
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Новости Беларуси. Пожар на территории завода МАЗ ликвидирован, пострадавших нет, устанавливается площадь возгорания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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