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Пожар на территории завода МАЗ ликвидирован. Пострадавших нет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пожар на территории завода МАЗ ликвидирован, пострадавших нет, устанавливается площадь возгорания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщения о том, что произошло серьезное задымление на улице Социалистической, появились около 15:30. К месту происшествия прибыли бригады спасателей. К 16:00 пожар был потушен.
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Новости Беларуси. Пожар на территории завода МАЗ ликвидирован, пострадавших нет, устанавливается площадь возгорания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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