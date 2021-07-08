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«Не особо рвутся к тому, чтобы крестьян обслуживать». Александр Лукашенко поручил назначить нового главу «Белкоопсоюза»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко назначил 8 июля управляющим делами Президента Валерия Иванова, до настоящего момента возглавлявшего «Белкоопсоюз», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В разговоре с новым управленцем глава государства подчеркнул особую значимость направления, которое теперь будет курировать Иванов. Новая должность требует полного контроля и личного участия во всех сферах жизни страны. И в этом, уверен Александр Лукашенко, должен помочь опыт работы Валерия Иванова на разных должностях.
Еще одна задача, которую обозначил Президент, касается потребкооперации. Александр Лукашенко отметил, что тех функций, которые она сегодня выполняет, больше ни у кого нет. Валерий Иванов должен будет найти человека, который возглавит это направление.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Также новый управделами продолжит курировать Брестскую область на посту уполномоченного представителя Президента в этом регионе. Глава государства уверен, что рационально оставить эту работу тому, кто хорошо знает ситуацию изнутри и пользуется доверием брестчан.
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«Не особо рвутся к тому, чтобы крестьян обслуживать». Александр Лукашенко поручил назначить нового главу «Белкоопсоюза»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко назначил 8 июля управляющим делами Президента Валерия Иванова, до настоящего момента возглавлявшего «Белкоопсоюз»,...
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