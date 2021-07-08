Европарламентарий: «Мигранты — это месть Лукашенко за то, что мы помогаем людям, которые борются против страшного режима в Беларуси»

Источник материала: Салiдарнасць

Экс-министр обороны Литвы заявила, что большинство нелегалов будут отправлены домой.





Фото minfo.lt

Член Европарламента, экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене считает, что Беларусь не смогла бы организовать потоки нелегальных мигрантов без помощи России.

— У нас нет никаких сомнений, что это специальная гибридная война. И Лукашенко говорит неправду, заявляя, что не может остановить этот поток мигрантов, — отметила депутат Европарламента в эфире Дождя . — Наоборот, мы уверены, что власти Беларуси совместно с российскими спецслужбами и криминальными структурами участвуют в организации этого. Это подтверждают конкретные данные о том, насколько увеличилось количество перелетов из Багдада и Стамбула в Минск.

Об этом же рассказывают свидетели: какие они платят деньги и кому, и как происходит вся логистика. Это не вынужденная миграция, когда люди просят убежище по политическим мотивам или спасаясь от войны, например.

Но сама Беларусь без помощи Кремля не смогла бы осуществить такую операцию. Именно благодаря криминальным российским структурам налажен поток якобы туристов в Беларусь, которым обещают потом переброску в Литву.

Евродепутат сказала, что им известно, откуда и как в Литву попадают беженцы.

— Половина прибывших — из Ирака, еще часть едут из Сирии через Стамбул. В Сирии присутствует российский контингент, и нам известно, как они за большие деньги оказывают услуги местным, которые хотят попасть в ЕС. Людей обманывают, обещая доставку в ЕС. На самом деле их доставляют только до границы с Литвой.

Как правило, они переходят ее ночью. На протяжении примерно 600 км у нас отсутствует физическая граница с Беларусью. Но люди из Ирака, конечно, не знают белорусских лесов, у них есть проводники, которые их доставляют до территории Литвы и показывают направление.

В настоящее время все официальные лагеря для мигрантов на территории Литвы переполнены и прибывших размещают в неработающих школах и других помещениях недалеко от границы. Из-за COVID-19 эти люди должны выдержать изоляцию в течение 10 дней и сделать тесты, — отметила Раса Юкнявичене.

Она сообщила, что для того, чтобы остановить поток мигрантов из Беларуси, ЕС намерен возвести специальное ограждение. Также будут приняты и другие меры .

— Это не будет стена в прямом смысле из кирпичей. Это будет временное ограждение, которое используется, в том числе военными, из специального материала, который просто перекроет путь в данный момент.

На следующей неделе парламент Литвы на внеочередной сессии намерен принять ряд законов, чтобы обращения беженцев на получение убежища были рассмотрены. После этого будет установлено, действительно ли они являются политическими или экономическими беженцами, и принято соответствующее решение. Конечно, большинство из них будут возвращены домой при содействии ЕС.

Также представители Евросоюза в ближайшее время намерены посетить Ирак и Турцию с тем, чтобы договориться о прекращении авиасообщения с Минском, — сказала депутат Европарламента.

Она уверена, что организованный поток нелегальных мигрантов — это личная месть Лукашенко , которую он осуществил при помощи Кремля.

— Мигранты — это месть Лукашенко за то, что у нас находится Тихановская, за то, что мы помогаем людям, которые борются против страшного режима в Беларуси. Конечно, если бы не помощь Путина и Кремля, то Лукашенко давно уже не было, и белорусы жили бы нормальной жизнью.

Но, мы понимаем, что это долгосрочная война, и наша власть не боится этого. Самое главное сейчас, чтобы ЕС, США и Великобритания не ослабляли свои позиции. Решить все проблемы можно, только если режим Лукашенко уйдет.

Мы не хотим нового железного занавеса ни с белорусами, ни с россиянами, как этого хотят Путин и Лукашенко, — подчеркнула европарламентарий.