Апелляции брестских блогеров Петрухина и Кабанова отклонены. Их отправляют в колонии

Могилевский областной суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы осужденных на три года лишения свободы блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова.



Кабанов и Петрухин. Фото: Людмила Селех / b-g.by

Вскоре политзаключенных отправят в места заключения: Кабанова — в исправительную колонию № 1 в Новополоцке, Сергея Петрухина — в исправительную колонию № 3 («Витьба») под Витебском.

Пока же они остаются в следственном изоляторе Могилева. На свободу должны выйти через полтора года. Один день, проведенный ими под стражей с момента задержания до рассмотрения апелляции, соответствует полутора дням пребывания в колонии.

На рассмотрении апелляций обвиняемых не было. Ходатайство о присутствии Кабанова судебная коллегия не удовлетворила. Интересы обвиняемых представляли адвокаты Галина Озолина и Ирина Точкар.

В своих выступлениях они акцентировали внимание на ряде нарушений норм процессуального права, допущенных судом Октябрьского района Могилева. По мнению адвокатов, необоснованное удаление подзащитных с судебного заседания до конца процесса не позволило всесторонне рассмотреть дело и лишило обвиняемых законного права на защиту.

Также, говорили адвокаты, суд не допросил Сергея Тихоновского, Николая Статкевича и других лиц, фигурирующих в деле, что также препятствовало всестороннему рассмотрению дела. По мнению защиты, выводы суда не соответствуют материалам дела. Адвокаты просили остановить производство по делу, а приговор отменить.

Согласно обвинению, Петрухин и Кабанов в сговоре с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем «осуществляли согласованную и целенаправленную деятельность в создании накануне выборов 2020 года общественно-политической напряженности, «реализовывали планы организации протестного движения под видом пикетов, сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты».

В обвинении говорилось, что их действия привели к препятствованию работе общественного транспорта и предприятий, последствия чего ощущались даже после задержания.

Представитель обвинения назвала апелляционные жалобы обвиняемых и доводы адвокатов необоснованными. Вина Кабанова и Петрухина, по ее словам, доказана материалами дела, а обвинение квалифицировано правильно.

14 апреля судья Октябрьского суда Могилева Ольга Кравченко признала Кабанова и Петрухина виновными в организации групповых действий, грубо нарушивших общественный порядок (ст. 342 УК) и оскорблении представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей (ст. 369 УК). Петрухин осужден еще за оскорбление судьи Брестского областного суда Андрея Лещенко (ст. 391 УК).

Каждый из них также должны выплатить по 750 рублей компенсации морального вреда сотруднику могилевского ОМОН Виталию Автушенко, которого, по данным следствия, оскорбила публикация блогеров в социальных сетях.

Вины в инкриминируемых преступлениях подсудимые не признали, но объяснить тогда свою позицию на суде им не удалось. С первого судебного заседания их удалили из зала за нарушение порядка и больше не разрешили присутствовать на процессе, даже выступить с последним словом.