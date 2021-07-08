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Премьер Литвы: Вести диалог с режимом в Минске на прежних основаниях невозможно

08.07.2021 17:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Диалог с белорусскими властями на тех основаниях, на которых он шел до президентских выборов в августе 2020 года и последовавших протестов оппозиции, не представляется возможным.

Об этом в четверг на брифинге с находящимся в Литве с визитом премьером Испании Педро Санчесом заявила премьер Литвы Ингрида Шимоните, передает ТАСС.

"Я полагаю, что ни у кого не осталось иллюзий, что можно вернуться к таким дискуссиям с Минском, какие были раньше", - сказала она, добавив, что условием возобновления диалога должно стать выполнение белорусскими властями требований ЕС.

"Все политзаключенные должны быть освобождены, а в стране организованы свободные, демократические выборы с тем, чтобы ни Кремль, ни Брюссель, ни Вильнюс или Мадрид, а граждане Беларуси могли решить, каким путем идти их стране", - заявила Шимоните.

Премьер Испании лаконично согласился с этими оценками. "Мне нечего добавить к словам госпожи премьера о Беларуси", - отметил Санчес.

 
 
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Диалог с белорусскими властями на тех основаниях, на которых он шел до президентских выборов в августе 2020 года и последовавших протестов оппозиции, не...
 
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