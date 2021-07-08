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Литовский и эстонский визовые центры приостановили прием документов на визы

08.07.2021 17:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Литовский и эстонский визовые центры с 8 июля приостановили прием заявлений документов на визы.

"Настоящим уведомляем вас о том, что с 08 июля 2021г приостановлен прием визовых заявлений от клиентов, обращающихся за получением Шенген визы типа С и национальной визы типа D в посольство Литовской Республики г. Минск до последующего уведомления", - говорится в сообщении Литовского визового центра.

"Информируем вас о том, что визовые центры Эстонии в Беларуси не будут осуществлять прием заявлений на визу в Эстонию, Финляндию, Швецию, Польшу…», - говорится в сообщении Эстонского визового центра.

 
Теги: Минск
 
 
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Литовский и эстонский визовые центры с 8 июля приостановили прием заявлений документов на визы.
 
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